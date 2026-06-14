神奈川県相模原市で17歳の女子高校生が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の少年が「手で首を絞めた」などと話していることがわかりました。逮捕された19歳の少年は10日夜、相模川近くの河川敷で、元交際相手の高校3年生、佐藤唯来さんを殺害した疑いがもたれています。少年は調べに対し「復縁を迫ったが断られた」などと話していることがわかっていますが、その後の捜査関係者への取材で「自分の手で首を絞めた」などと話し