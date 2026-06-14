【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 1ー1 モロッコ代表（日本時間6月14日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】ヴィニシウス、一人で守備陣を崩壊させる“超絶カットイン”ブラジル代表の背番号11が、完全に“別次元”の一撃を叩き込んだ。FWヴィニシウス・ジュニオールのカットインから放たれた強烈なシュートに、ファンも驚きを隠せない様子だった。日本時間14日、FIFAワールドカップ2026グループC第1節