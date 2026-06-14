紀ノ国屋は、2026年6月10日から「紀ノ国屋 飲むジュレセット（クリアバッグ付き）」を全国の店舗で販売しています（一部店舗を除く）。オレンジゴールドのラインが夏に映えるクリアバッグ飲むジュレが入ったクリアバッグは、幅広の底マチで安定感＆収納力もバッチリ。日常使いはもちろん、プールや温泉、アウトドアなどのレジャーシーンでもオススメのアイテムです。透け感のあるデザインに、鮮やかなオレンジゴールドが夏の装いに