JR東日本は2026年4月30日に過去最高となる3兆846億円の連結営業収益を記録した決算とともに、中長期戦略「勇翔2034」の数値目標を大幅に上方修正した最新の経営戦略を発表。その中には、私たちにも関わる「未来の計画」が多数盛り込まれていました。今回の発表では、これまでの投資枠組みを超え、2026年秋にスタートするモバイルSuicaの新しいコード決済サービス「teppay（テッペイ）」の導入や、西武池袋線とJR武蔵野線の相互直通