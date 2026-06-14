1995年4月14日、オウム真理教の教団施設に踏み込んだ警察官たちが目にしたのは、外界から隔絶された環境で暮らす53人の子どもたちだった。窓のない居室、昼夜消えない蛍光灯、頭には“ヘッドギア”。「放して、放して」と泣き叫ぶ子どもたちはなぜ一時保護されたのか。メディア取材で開示された児童相談所の記録と関係者証言から、地下鉄サリン事件直後の教団施設で起きていた出来事をたどる。※本稿は、NHK「クローズアップ現代」