ブラジル代表のFWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）が、14日のモロッコ戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が14日に行われ、ブラジル代表はモロッコ代表と激突した。初戦からグループ最大のライバルと相見えた“カナリア軍団”は、1点ビハインドで迎えた32分にヴィニシウス・ジュニオールの個人技で追いついたものの、その後はヤシン