６月13日に開催されたJリーグオールスターDAZNカップにJ1 EASTのメンバーとして選出された柏レイソルDF古賀太陽は、準決勝と３位・４位決定戦の２試合に出場した。２試合合計で50分間あったなか、古賀はそのうち約半分となる26分間ピッチに立った。その短い時間の中でピンチを防ぐシーンもあるなど、“らしさ”を披露。自身も試合後に「せっかくのオールスターだったので、何もせずに終えることはなくてよかったと思いますね」