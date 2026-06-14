スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン（リヴァプール→トッテナム・ホットスパー／イングランド）が、FIFAワールドカップ2026で勝利を収めた喜びを口にした。FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が13日に行われ、スコットランド代表はハイチ代表と対戦。29分にこぼれ球に反応したジョン・マッギンが左足を振り抜くと、シュートは相手DFに当たってコースが変わりながらネットを揺らし、これが決勝点となり、1−0