74歳のとき、医師から「正真正銘、ADHDです」と告げられたニトリ創業者の似鳥昭雄氏。しかし、その診断は青天の霹靂でも絶望でもなく、「なるほど」と長年の疑問が解ける瞬間だったという。忘れ物の多さ、人づきあいの苦手さ、学校での苦労――。発達障害という言葉すら知らなかった経営者が、自らの半生を振り返る。※本稿は、実業家の似鳥昭雄（著）、精神科医の岩波 明（監修）『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社