トルコ代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｄ組）で、オーストラリア代表とBCプレイス・バンクーバーで対戦。試合を通じてペースを握る時間は長かったなか、27分に先制を許すと、75分にも失点して０−２で敗れた。試合後のフラッシュインタビューで、トルコのヴィンチェンツォ・モンテッラ監督は「我々には多くのチャンスがあったが、ゴールを決めきれなかった」と悔やんだ。また、「オースト