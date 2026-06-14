【写真】大胆なダメージデニムにドキッ！松倉海斗の“ぎゃる”コーデ Travis Japanの松倉海斗が自身のInstagramで、“ギャル”ショットを大放出した。 ■松倉海斗「ぎゃる2026」 松倉はパールのついたピンク色のサングラスを頭に乗せ、ユニコーンが目を引くチェーンチョーカーや、ボクシンググローブ型のポシェットを斜め掛けにするなど、デコラティブなデニムスタイルで登