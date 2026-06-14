今週の日経225先物は、米国とイランの緊張緩和を背景にロング優勢の需給状況になりそうだが、一方で目先的にはピーク形成が意識される可能性もある。12日の米国市場では主要な株価指数が上昇した。トランプ米大統領は11日、週末にもイランとの合意文書に署名する可能性があるとの考えを示していたが、12日にイラン外相が「これまでにないほど覚書締結に近づいている」とX（旧ツイッター）に投稿。パキスタンのシャリ