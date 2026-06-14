北海道は１２日、懇親会で女性にセクハラ行為をしたとして、空知総合振興局の管理職の男性（５７）を減給１０分の１（６か月）の懲戒処分とした。関係者によると、男性は同振興局の鷲尾亨局長。道は鷲尾局長を更迭し、後任人事を１３日に発令した。発表などによると、局長は５月中旬、同振興局管内であった外部との懇親会に出席し、参加していた女性の体を触ったり、身体的特徴を話題にしたりした。外部から同月下旬に調査の