群馬県太田市で、熱帯アメリカ原産のイモ類キャッサバを特産にしようと矢島京明さん（34）が栽培に取り組んでいる。約3年前まで東京で営業職をしていたが、脱サラし生まれ故郷で農業に挑戦。地域に多い外国人になじみ深い食材であることや、生のイモは原則的に輸入できないことからビジネスチャンスを見いだした。日本人にも受け入れられるよう、調理販売で普及にいそしむ。（共同通信＝赤坂知美）3月下旬、群馬県大泉町のスー