女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。嫌いな家事について語った。エンディングでMCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「いろんな国を周られていますけれど、苦手なものとか、嫌いなものとかあったりします？」と質問した。山口は「嫌いなことで一番最初に思い浮かぶのは、掃除機をかけることですね」と意外な告白。「なんでかって言うと、固い物が嫌いなんです。掃除機って