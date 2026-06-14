「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝がプロ入り初の代打出場。十回１死、木浪の代打として登場したが、カウント１−２から低めの変化球にバットが空を切って空振り三振に倒れた。ゴールデンルーキーは５月１９日・中日戦（倉敷）での１軍デビュー以降、１９試合連続でスタメン出場していたが、１３日のオリックス戦（京セラ）で初めてスタメンから外