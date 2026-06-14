メリットをフル活用だ。カーリングの日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子決勝はＳＣ軽井沢クラブが北海道銀行を７―６で下して２年ぶり２度目の優勝。男子のＳＣ軽井沢クラブとのアベックＶを果たした。今大会は異例の６月開催。アイスには霜がつくなど、難しいコンディション下での試合だった。男子のＳＣ軽井沢クラブでサード兼スキップの山口剛史が「今年はアイスを読めない苦しさの方が大きかった