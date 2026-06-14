歌舞伎俳優の中村橋之助と、元乃木坂４６の能條愛未が、１４日放送のＡＢＣテレビ「新婚さんいらっしゃい！」に出演。能條が、橋之助の素顔を明かした。橋之助と能條は、今年３月に入籍。能條は６月から?梨園の妻?デビューし、習い事に励んでいるそう。「お着物を着て、動けるようにならないといけないというのが１番」という理由から、日本舞踊を始めたと明かした。最初は「歩き方１つも違うし、立ち上がり方すらままならな