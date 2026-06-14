「これはこの世界の中に入りたいと思った」――。香椎由宇が、映画『メモリィズ』との出会いを振り返った。「読みづらい台本」と聞いていたものの、一気に読み進め、早い段階から涙が止まらなくなったと明かしている。香椎由宇 =オフィシャル提供○誠の亡き妻・詩織役演じた香椎由宇「この世界の中に入りたいと思った」N.Yのトライベッカ映画祭にてフィクション部門最優秀新人長編監督賞を受賞した映画『メモリィズ』の公開記念舞