今回は、親戚Aに聞いた、息子の子育てを見て考えさせられた話です。「父親になれば自然に育児をするもの」そう思っていたのですが──。孫の反応を見たAは、ある不安を感じたそうです。 送り出す 息子夫婦と孫が帰省してきた日のこと。久しぶりに家族がそろい、家の中はにぎやかでした。 「今日は大人が多いから、ゆっくり買い物しておいで」 小さな子どもがいると、一人でゆっくり買い物へ行く時間もなかなか取れないだ