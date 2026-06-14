猫と暮らす部屋をスッキリ見せる3つのコツ 散らかってしまうことの多い猫との暮らし。スッキリ見せるためのコツをご紹介します。 1.キャットタワーやキャットウォークを設置する 猫には、運動不足解消やストレス発散のために運動が必要です。特に上下運動は欠かせません。 部屋をスッキリ見せつつ猫に運動をさせるには、キャットタワーやキャットウォーク、キャットステップを設置す