【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【前編を読む】松井大輔〈前編〉“高体連出身者”がPKを蹴ればいい。僕が監督だったらそうさせるワケ松井大輔さん（元日本代表MF／45歳）過去7回W杯に出場して16強に4度進出している日本代表。松井氏が出場した2010年南アフリカ大会のように「本番前に低調だった時の方が好結果を残す」というジンクスがある。逆に2006年ドイツ、2014年ブラジルのように前評判が高かった時は惨敗に終