演歌歌手の杜このみが13日、自身のインスタグラムを更新。夫で大相撲・小結の高安との仲睦まじい2ショットを公開した。杜は2020年に高安と結婚。21年2月に長女、22年8月に長男を出産している。 【写真】エッフェル塔をバックにピタッとくっついて幸せ2ショット 「Bonjour！」と書き出し、「実は…パリに来ています」と報告。「大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さり