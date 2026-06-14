【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【第2回を読む】井原正巳〈2〉ゴン（中山雅史）はなぜ日本代表を救えたのか井原正巳さん（元日本代表DF／58歳）◇◇◇（【2】からつづく）今の日本代表を見つめていると、私たちの時代とはまさに隔世の感があります。8大会連続でワールドカップ出場を決め、当たり前のように世界の強豪を相手に互角の戦いを演じている。何より心強いのは、森保一監督自らが今のチームを