【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】鎌田大地〈前編〉「坊主にして世界に行けるんですか」という男が丸刈りで現れた日（東山高監督・福重良一）鎌田大地MF（英1部クリスタル・パレス／29歳）東山高校時代に一気に成長し、2015年にサガン鳥栖入りした鎌田。10代での海外行きは叶わなかったが、20歳だった2017年夏に渡欧。ドイツ、ベルギー、イタリア、イングランドの4クラブでプレー。欧州ELやFAカップ制覇