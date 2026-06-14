15日(月)は梅雨前線上の低気圧が関東沖に進むでしょう。関東から北海道、沖縄で気圧が低下し、東京や那覇では影響度「中」となりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。18日(木)から19日(金)、21日(日)は全国的に気圧が低下するでしょう。気圧が低下する日が多いめまいや頭痛に注意15日(月)は梅雨前線上の低気圧が関東沖に進むでしょう。関東から北海道、沖縄で