歌手の杜このみが13日にInstagramを更新。パリで撮影された夫婦2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】“ラブラブ”凱旋門バックに夫婦2ショット杜は2013年に「三味線わたり鳥」でデビューし、同年の「第55回日本レコード大賞」で新人賞を獲得。2020年には力士の高安晃と結婚。翌年には第1子女児を出産。さらに2022年には第2子男児が誕生している。そんな彼女が「実は…パリに来ています」と投稿