１次リーグ初戦・オランダ戦を控える日本代表・森保一監督が１３日（日本時間１４日）、試合会場のダラススタジアムで前日会見に臨んだ。屋外の肌を突き刺すような暑さとは対照的に、空調の効いた巨大スタジアムでは、日本代表イレブンが入念に芝や会場のチェックを行った。森保監督は会見で「先行勝ちきり」（逃げ切りと同じ意味）という言葉を使い、戦いを思い描いた。相手が一瞬油断、隙を見せて逆転に成功したカタール大会