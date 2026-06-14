◆陸上日本選手権最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子３０００メートル障害決勝が行われ、日本記録（９分２４秒７２）を持つ斎藤みう（パナソニック）が９分３０秒２７の大会新記録で圧勝し、初優勝を飾った。昨年覇者の西山未奈美（三井住友海上）に１１秒以上の大差をつけた。すでにアジア大会（９〜１０月）の派遣設定記録（９分３７秒２６、有効期間は今年１月１日以降）を突破しており、日本代表に内定した