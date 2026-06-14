宝塚歌劇団は１４日、花組の慧那まや（けいな・まや）と華波侑希（かなみ・ゆうき）が同組全国ツアー公演「マジシャンの憂鬱」「ＥＸＣＩＴＥＲ！！２０２６」千秋楽の８月１８日付で退団すると発表した。慧那は２０２０年入団の１０６期生。埼玉・東松山市出身の男役で、１７２センチの整ったスタイルで期待を集めていた。タカラジェンヌの名鑑「宝塚おとめ」には「好きだった役」のひとつに「『マジシャンの憂鬱』博多座公演