◆プロボクシング▽西日本新人王戦スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４回戦高岡賢伸（ＴＫＯ２回１分５秒）西野麒風（１４日、大阪・堺市産業振興センター）ボクシング一家に育った高岡賢伸（グリーンツダ）が２回ＴＫＯで西野麒風（黒潮）を下し、準決勝（７月１９日、同）に駒を進めた。これでプロデビューから３戦連続ＫＯ勝ち。２３歳のサウスポーは「自分の距離で落ち着いて戦えました」と笑顔。試合を見守った元