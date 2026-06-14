１３日、フレルスフ大統領（右）と会談する王毅氏。（ウランバートル＝新華社記者／宝楽日其其格）【新華社ウランバートル6月14日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は13日、モンゴルの首都ウランバートルで同国のフレルスフ大統領と会談した。