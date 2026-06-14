◇交流戦日本ハム5―9中日（2026年6月14日エスコンＦ）日本ハムは中日に打ち負け、連勝は9でついに止まった。新庄監督は「9個勝ってくれたので。投手陣のおかげで」とまずは選手をねぎらった。初回2死三塁から野村の中前適時打で先制。3―5と逆転された後の6回には大塚、万波の連続ソロ本塁打で追いついた。ただ、5―5の7回に福谷が細川に左中間への勝ち越し2ランを被弾。石川にも左越えソロを浴び、突き放された。