◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第2代表決定トーナメント1回戦NTT西日本4―2ニチダイ（2026年6月14日シティ信金スタジアム）12年連続で都市対抗出場を狙うNTT西日本が終盤の逆転劇で、日本新薬との第2代表決定戦に進出した。1点を追う8回2死満塁から、代打で起用された酒井良樹外野手（28）が逆転の決勝3点二塁打。頼れる8年目の左打者が、チームに貴重な勝利をもたらした。「ミーティングの時から狙い球がしっ