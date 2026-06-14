◇陸上・日本選手権最終日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月14日）女子3000メートル障害が行われ、日本記録保持者の斎藤みう（パナソニック）が大会新記録となる9分30秒30をマークし、初優勝を果たした。過去2大会は2位だった斎藤。昨年9月に東京で行われた世界選手権では日本新記録となる9分24秒72をマークし、注目を集めた。この日は2位に11秒以上の差をつける走りで他を圧倒した。