■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』初の2時間スペシャルタレントで俳優の櫻井翔がMCを務める15日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、午後7時から初の2時間スペシャルとして、中島健人率いるアイドル俳優軍と、出川哲朗率いる芸人バラエティ軍がゲームで対決。アイドル俳優軍には、貫地谷しほり、小手伸也、佐々木大光（KEY TO LIT）、末澤誠也（Aぇ! group）、中田翔。芸人バラエティ軍には、あの