「全日本大学野球選手権・決勝、関大２−１慶大」（１４日、神宮球場）関大が１９７２年以来、５４年ぶりの優勝を果たした。先発の米沢（４年・金沢）は５回２安打無失点。準決勝で発熱の影響もありながら投げきり、この日も先発としての役目を果たした。２番手・百合沢（３年・開星）は３回１失点。九回は中原（４年・徳島商高出）が登板し無死一、二塁のピンチを作ったが最後は三者連続の空振り三振で締めた。打線は四回