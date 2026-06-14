◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は、交流戦最終戦を黒星で終えた。打線が好機を生かせず今季初の１―０で敗戦。１点差ゲームの連勝も７で止まった。２位・阪神がオリックスに延長１０回でサヨナラ負けとなったため、巨人の順位は変わらず首位をキープした。ジャイアンツ打線は、西武の先発・ワイナンスに苦戦。ツーシームとチェンジアップを主にした投球に翻弄され、５回まで