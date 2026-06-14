◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―３広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島が連勝で２カードぶりの勝ち越しを決めた。今季７度目の完封勝利。借金を１２に減らした。先発・岡本が７回２安打無失点で、森下に並ぶチームトップタイの５勝目。４回２死まで無安打投球で、５回は先頭・浅村に左前打を浴びるも、１死から堀内の三直併殺で切り抜けた。自己最長に並ぶ７回は３番・辰己、４番・佐藤を連続三振。続