◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は交流戦最終戦で敗戦。西武との３連戦１勝２敗で負け越し、交流戦１０勝６敗２分けで交流戦全日程を終了した。先発の井上は石井のソロによる１失点のみで６回途中１失点。打線が西武のワイナンスを攻略できず無得点に終わった。試合後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。―打線が無得点「そうでしたね。球をなかなか絞りきれなか