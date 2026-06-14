◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３×―２阪神＝延長１０回＝（１４日・京セラドーム大阪）阪神が今季２度目のサヨナラ負けを喫し、２カード連続負け越しが決まった。延長１０回２死一、三塁、ドリスが山中に左前へサヨナラ打を許した。先発の西勇は４回５安打１失点で降板。再三のピンチを最少失点で切り抜けたが、わずか６５球でマウンドを降りた。１点リードの７回に登板した木下が同点に追いつかれ、延長１０