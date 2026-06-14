１４日の試合が終わり交流戦の順位は〈１〉西武１３勝３敗１分け勝率・８１３〈２〉ソフトバンク１４勝４敗勝率・７７８〈３〉日本ハム１３勝４敗勝率・７６５ソフトバンクは全試合を終了。西武は１６日の阪神戦（甲子園）、日本ハムは同日の広島戦（マツダ）を残す。首位の西武は引き分け以上で優勝が決まる。西武は負けた場合、〈１〉日本ハムが勝てば１４勝４敗でソフトバンクと並ぶためＴＱＢ