■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新女子3000m障害の決勝が14日、行われ齋藤みう（23、パナソニック）が9分30秒30の大会新記録で初優勝を果たし、アジア大会の代表に内定した。今年9月に行われる、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19