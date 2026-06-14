「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、15日午前5時キックオフ。NHK総合テレビで生中継予定で、「NHK PR」の公式Xが現地実況アナウンサーを紹介している。【画像】サッカーW杯日本vsオランダを実況する小宮山晃義アナのプロフィールXでは「日本対オランダ 現地実況は？」とし、「小宮山晃義アナウンサーです。下の名前は『てるよし』と読みます。かつて『東京から名古屋まで自転車で行ったことが