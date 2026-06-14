元AKB48のタレント柏木由紀（34）が、「YKKAPpresents皆藤愛子の窓cafe〜窓辺でcafetime〜」（日曜前10・30）にゲスト出演し、旅行にまつわるエピソードを披露した。「本当に旅をしない人間」という柏木。「自分でちゃんと人を誘って、同期の親友の子の誕生日プレゼントで、部屋に温泉がある感じのすてきな旅館で、それを誕生日プレゼントとして一緒に行って。それがホントに人生で1回くらい。自分が誘った旅行が、そ