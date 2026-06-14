【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13日・14日／サルト・サーキット）【実際の映像】キャデラックぶち抜き！称賛集めた大胆な動き13日、世界三大レースのひとつ「ル・マン24時間レース」がスタートした。レース前半、トヨタの元F1ドライバー小林可夢偉が豪快なオーバーテイクを見せてレースを盛り上げた。スタートから5時間が経過して、BMWの20号車とトヨタの8号車がトップ争いを演じているなか、現地サルトサーキットも暗くな