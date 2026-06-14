右太もも裏に違和感を訴え、１４日のロッテ戦を欠場した横浜ＤｅＮＡ・牧（資料写真）横浜ＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２８）が１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアムでのロッテ戦を欠場した。相川亮二監督（４９）によると１３日の同戦後、右太もも裏に違和感を訴えた。１４日に病院で検査を受け、結果次第では出場選手登録を抹消する可能性も出てきた。牧は４月下旬に右太もも裏の肉離れで離脱。リハビリを経て、今月４日に１軍復帰