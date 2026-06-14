歌舞伎俳優の中村橋之助と、元乃木坂４６の能條愛未が、１４日放送のＡＢＣテレビ「新婚さんいらっしゃい！」に出演。橋之助が母・三田寛子から言われた衝撃のひと言を明かした。２人は今年３月に入籍。橋之助は、婚約指輪を探す際「指輪の値段の相場が分からなかった。そこで、これはちゃんと計画しないと買えない値段だって気付いた」そうで、「そこから貯金をして、プロポーズまで辿りついた」と明かした。また、「母がめ