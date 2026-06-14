6月14日、阪神競馬場で行われた上半期のグランプリ・宝塚記念（G1・芝2200m）で、横山典弘騎乗のマイユニバース（牡4、栗東・武幸四郎）が競走を中止した。【宝塚記念】武豊メイショウタバルが連覇達成！直前の大雨による重馬場も味方に快走…2週連続ユタカマジックが炸裂マイユニバースは中団付近でレースを進めていたが、3コーナーを過ぎたあたりで大きく後退。4コーナー付近で横山典弘騎手が下馬し、競走中止となった。レ