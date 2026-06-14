【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花と妹の雨宮未苺（あめみや・みるき）が6月14日までに、それぞれのInstagramを更新。ダンス動画を公開し、話題になっている。【写真】「今日好き」美人姉妹「遺伝子強すぎる」“2人合わせて35kg減”美スタイル披露◆雨宮由乙花＆未苺、ダイエット後の姿公開由乙花は「